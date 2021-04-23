Две девушки пытались совершить суицид на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Две жительницы Кокшетау пытались совершить суицид на трассе в Акмолинской области, выпрыгнув из окна недостроенного здания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошел 20 апреля текущего года около 23.45. В дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступил вызов на специализированную линию «102» о том, что неизвестные девушки пытаются спрыгнуть с недостроенного здания, находящегося по омской трассе.

«Учитывая серьезность обстоятельства, уже через пять минут под руководством заместителя начальника управления полиции города Кокшетау полковника полиции Айбека Балгожина незамедлительно прибыл автопатруль «Аскер-6» в составе старшего лейтенанта полиции Асхата Уразгалиева, старшего сержанта полиции Бахтияра Маханбетова и старшего лейтенанта полиции Алтынбека Такенова. Оценив обстановку, полицейские поднялись и начали отговаривать девчат от отчаянного поступка. Однако испуганные девушки игнорировали и просили покинуть помещение, мотивируя тем, что выпрыгнут из окна. Как оказалось, девушки находились в алкогольном опьянении», - рассказали в ведомстве.

Сотрудникам полиции все же удалось предотвратить факт суицида жительниц города Кокшетау. По предварительной версии, причиной такого отчаянного поступка 22- и 19-летних девушек стали ссоры с родителями и парнями. Обе были доставлены в лечебное учреждение. С ними проведена профилактическая беседа.