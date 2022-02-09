Две девушки подозреваются в создании крупной нарколаборатории в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупные производители синтетических наркотиков задержаны в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с наркополицейскими столицы и Карагандинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых девушек.

По данным следствия, они наладили производство синтетических наркотиков в одном из домов коттеджного городка «Family Village» и занимались их оптовой реализацией на территории мегаполиса.

Как пояснил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, при обыске дома, арендованного одной из задержанных девушек, было обнаружено и изъято 1218 таблеток синтетического наркотика «Экстази», 2 кг синтетического наркотика «Альфа-PVP», а также более 140 литров прекурсоров – веществ, используемых при производстве наркотиков, и различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях. П роведена судебно-химическая экспертиза изъятых наркотических средств.

Таким образом, полицейскими ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков.

Отмечается, что задержанные более года изготавливали крупные партии синтетических наркотиков и сбывали их через мессенджер Telegram путем «закладок». Установлено, что на днях девушки сделали на окраине города две крупные закладки мефедрона весом 1,2 кг, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты.

Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 3 килограмма 840 граммов.

К слову, одна из задержанных является уроженкой Российской Федерации.

В настоящее время проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов, а также установлению иных причастных лиц.

Напомним, в 2021 году в нескольких областях страны прошли крупные задержания участников транcнациональной организованной группы, занимавшихся поставкой прекурсоров и лабораторного оборудования из России, а также сбытом синтетических наркотиков.

Всего в прошлом году органами внутренних дел ликвидировано 17 нарколабораторий.



