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    13:00, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Две ЧС техногенного характера могут объявить в Косшы

    Две чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба могут объявить в Косшы. Соответствующие решения опубликовал акимат города на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Косшы
    Фото: УВП Акмолинской области

    В частности, первую ЧС техногенного характера хотят объявить на объекте «Комплекс очистных сооружений и городских сетей водоотведения», расположенном по адресу: учетный квартал 016, участок 9131 в связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации на коммуникационных системах, которая может повлечь за собой угрозу нарушения жизнедеятельности населения.

    — В связи с участившимися пожарами и угрозой нарушения жизнедеятельности населения города Косшы объявить ЧС объектового масштаба на строящимся объекте Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля, с целью завершения строительства здания до конца 2025 года, — говорится в документе.

    Кроме того, режим ЧС планируют ввести на объекте Центральной котельной и тепловых сетей города, расположенных по адресу: улица Алтын Казык, строение 1Б.

    Решение также связано с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации на коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах теплоснабжения и тепловых сетях, которая может привести к отключению теплоснабжения в городе.

    Напомним, ранее в Косшы на территории банного комплекса произошло загорание газа в подземном газгольдере с переходом огня на рядом расположенное парильное помещение. Возгорание тушили 18 часов. 

    Теги:
    Режим ЧС Косшы Акмолинская область
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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