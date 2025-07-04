Две ЧС техногенного характера могут объявить в Косшы

В частности, первую ЧС техногенного характера хотят объявить на объекте «Комплекс очистных сооружений и городских сетей водоотведения», расположенном по адресу: учетный квартал 016, участок 9131 в связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации на коммуникационных системах, которая может повлечь за собой угрозу нарушения жизнедеятельности населения.

— В связи с участившимися пожарами и угрозой нарушения жизнедеятельности населения города Косшы объявить ЧС объектового масштаба на строящимся объекте Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля, с целью завершения строительства здания до конца 2025 года, — говорится в документе.

Кроме того, режим ЧС планируют ввести на объекте Центральной котельной и тепловых сетей города, расположенных по адресу: улица Алтын Казык, строение 1Б.

Решение также связано с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации на коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах теплоснабжения и тепловых сетях, которая может привести к отключению теплоснабжения в городе.

Напомним, ранее в Косшы на территории банного комплекса произошло загорание газа в подземном газгольдере с переходом огня на рядом расположенное парильное помещение. Возгорание тушили 18 часов.