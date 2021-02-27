Две «бронзы» завоевали казахстанские боксеры на турнире в Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен завоевали бронзовые медали на турнире «Странджа» в Болгарии, передает МИА «Казинформ».

«Боксеры национальной сборной завершили свои выступления на международном турнире в Болгарии. Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен завоевали бронзовые медали турнира», - сообщила в Instagram Казахстанская федерация бокса.





Напомним, в столице Болгарии завершается традиционный международный турнир по боксу «Странджа» - старейшие соревнования в Европе по этому виду спорта, которые проходят с 1950 года.

Турнир стартовал 23 февраля и казахстанские боксеры сразу же успели отметиться первыми победами.