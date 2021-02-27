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    13:49, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Две «бронзы» завоевали казахстанские боксеры на турнире в Болгарии

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен завоевали бронзовые медали на турнире «Странджа» в Болгарии, передает МИА «Казинформ».

    «Боксеры национальной сборной завершили свои выступления на международном турнире в Болгарии. Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен завоевали бронзовые медали турнира», - сообщила в Instagram Казахстанская федерация бокса.


    Напомним, в столице Болгарии завершается традиционный международный турнир по боксу «Странджа» - старейшие соревнования в Европе по этому виду спорта, которые проходят с 1950 года.

    Турнир стартовал 23 февраля и казахстанские боксеры сразу же успели отметиться первыми победами.


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