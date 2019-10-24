Две бронзы взяли казахстанцы на Всемирных военных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Копилка Вооруженных Сил Казахстана пополнилась двумя бронзовыми медалями на VII Всемирных военных играх в Ухане. Награды сборной ЦСКА принесли армейские спортсмены по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В схватке за третье место по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограмм спортсмен Центрального спортивного клуба армии МО РК Айдос Султангали со счетом 6:3 одолел борца из Индии – бронзового призера Чемпионата Азии 2019 года Гьянендера Дахия.

Вторую «бронзу» в весе до 76 килограмм стране принесла армейская спортсменка Гульмарал Еркебаева, выиграв поединок у чемпионки Литвы Греты Стэпоните со счетом 10:0.

По итогам пяти соревновательных дней с наибольшим количеством завоеванных медалей лидируют хозяева игр – Китай. На счету у казахстанской сборной – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали.



