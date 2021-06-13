Две бронзовые медали Кубка мира по паратанцам завоевала карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Талантливая карагандинская танцовщица Айгуль Балмагамбетова стала дважды бронзовым призёром Кубка мира по паратанцам, который прошёл в Италии. Спортсменка выступила в двух номинациях – Single Women и Single Women Freestyle. Больше всего судей поразил номер Айгуль в образе злой волшебницы Малефисенты.

Айгуль Балмагамбетова – подопечная психоневрологического медико-социального учреждения города Сарани и воспитанница областной школы инвалидного спорта. Является спортсменкой Федерации современного и спортивного танца Карагандинской области. Начала выступать в 2012 году. Стала серебряным призёром республиканского турнира по паратанцам в 2018 году, вышла в финал чемпионата мира в Германии в 2019-м. Из-за пандемии к турниру в Италии готовилась в дистанционном формате. Все занятия проводились онлайн, что еще больше осложняло подготовку к такому серьёзному спортивному событию.

«На соревнованиях очень волновалась. Боялась забыть элементы. Перед выступлением была замена нескольких движений, поэтому я переживала. Но когда вышла на сцену, остались только я и музыка. Понравились все участники соревнований. Почерпнула для себя много нового. Это и знания, и интересные движения. И, конечно, получила незабываемые впечатления», – рассказывает Айгуль.

Готовят спортсменку к турнирам тренеры Кульшум Аталыкова и Алтынай Тапалова.

«Я работаю с Айгуль с 2016 года. Мы уже друг друга понимаем с полуслова и полувзгляда. На всех соревнованиях выступает хорошо, и Кубок мира не стал исключением. В этот раз она соревновалась с действующими чемпионками мира. Это высокий уровень. Её выступления отметили все международные судьи», – рассказала Кульшум Аталыкова.

В этом году паратанцоры смогут показать своё мастерство на чемпионате мира, который пройдёт в Корее. Сейчас перед Айгуль стоит задача получить лицензию.

«Как спортсмен Айгуль очень трудолюбивая и упорная. Если ей поставлена задача, она будет доводить её выполнение до идеала. Думаю, впереди эту особенную спортсменку ждёт ещё немало побед», – считает Кульшум Аталыкова.

Надо отметить, что в Кубке мира по паратанцам приняли участие представители 12 стран. Четыре спортсмена сборной Казахстана увезли на родину шесть медалей – пять бронзовых и одну серебряную.