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    19:04, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Две «бронзы» завоевали казахстанские таеквондисты на Гран-при в США

    В американском городе Шарлотт проходит первый этап тутнира по таеквондо серии Grand Prix Challenge 2025. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию таеквондо.

    таеквондо
    Фото:  Казахстанская федерация таеквондо

    Во второй день турнира команда Казахстана отметилась двумя бронзовыми медалями.

    На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 кг) и Батырхан Толеугали (до 80 кг).

    Для Тамерлана эта награда стала первой на турнирах World Taekwondo. Особо примечательна его победа в поединке за третье место. Казахстанец одолел олимпийского чемпиона Вито Делль’Акуилу (Италия) со счётом 2:0.

    Лидер команды в весовой категории до 80 кг Батырхан Толеугали уверенно прошёл по турнирной сетке и во встрече за «бронзу» встретился с представителем Чили Хоакином Черчиллем.

    Первый раунд прошёл в равной борьбе, однако во втором Батырхан продемонстрировал явное преимущество и выиграл поединок.

    Помимо завоёванных медалей, казахстанские таеквондисты обеспечили себе квоты на участие в следующей серии Гран-при 2026 года, которая пройдёт в Риме (Италия).

    Напомним, что соревнования в Шарлотт стали первым этапом серии Grand Prix Challenge 2025, проводимой под эгидой Всемирной федерации таеквондо. Турнир собрал 376 спортсменов из 44 стран.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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