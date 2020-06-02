Две беременные женщины заболели коронавирусом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации по коронавирусной инфекции рассказали в оперативном штабе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«Первого июня в Жамбылской области зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - пояснили в ведомстве. - В Шуском районе заболевание выявлено у шести работников одного предприятия, в котором ранее заболел один из сотрудников. Заболевшие являются жителями Карагандинской и Алматинской областей в возрасте от 25 до 60 лет».

Отмечается, что в Таразе положительный диагноз поставлен двоим беременным женщинам и еще двоим жителям, которые обратились в медучреждения с признаками ОРВИ. По одному случаю выявлено у жителей Жамбылского, Рыскуловского и Байзакского районов в возрасте от 21 до 43 лет.

Все больные транспортированы в инфекционный стационар, а контактировавшие с ними лица изолированы в карантин. В очагах проведена заключительная дезинфекция.

Всего, по состоянию на 23:59 1 июня 2020 года, на территории региона зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции, из них в Таразе 222 случая. Из числа заболевших 196 человек выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей. В очагах заражения филиалом Национального центра экспертизы проведена дезинфекционная обработка.