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Две беременные женщины за сутки скончались в Атырауской области
13 Октября 2022, 19:01

Две беременные женщины за сутки скончались в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Две беременные женщины за сутки скончались в Атырау. Об этом на экстренном брифинге сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября, было зарегистрировано сразу два случая материнской смерти. Один из них – в Атырауской областной больнице. Второй – в Макатском районе. Несмотря на все реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти беременных женщин», - сообщил Асхан Байдувалиев на брифинге.

По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения по материнству и детству Жанар Садуовой, женщинам было по 33 и 34 года, у них остались дети. Обе женщины были жительницами Макатского района.

«В обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и в результате смерти беременных стал септический шок, возможно, вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония. А затем развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность. Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов патологоанатомического вскрытия», - сообщила Жанар Садуова.

В 2021 году в Атырауской области было зарегистрировано 20 смертей беременных женщин, 16 из них скончались от коронавирусной инфекции. С начала 2022 года зафиксировано пять смертей, включая две 12 октября.

Фото: sites.wp.odu.edu



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