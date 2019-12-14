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Две беременные женщины пострадали в ДТП в Мангистауской области

14 Декабря 2019 15:22
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Две беременные женщины пострадали в ДТП в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау две беременные женщины пострадали в ДТП. Обе находятся на 23-24 неделе беременности, передает lada.kz.

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По информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, первый дорожный инцидент, в котором пострадала беременная женщина, произошёл в селе Айракты (бывшее Мангистау-3) на пешеходном переходе рядом с магазином «Амина».

Пострадавшая была госпитализирована в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Второе дорожно-транспортное происшествие, где пострадавшей также стала беременная девушка, произошло в 27 микрорайоне у торгового центра «Байтерек». Медики определили у неё ситуационный невроз. От госпитализации она отказалась. В этой же аварии пострадавшей оказалась ещё одна женщина, у которой диагностирован ушиб грудной клетки слева. Её доставили в МОБ.

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Ключевые слова: ДТП, Происшествия, Мангистауская область,
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