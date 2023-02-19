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Две автодороги закрыты в ЗКО из-за непогоды

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Февраля 2023, 17:15
Две автодороги закрыты в ЗКО из-за непогоды

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение на двух автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора республиканских автодорог «Казавтожол».

«В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Чапаев-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213, уч. с.Чапаев-с.Казталовка.
Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на а/д «Атырау-Уральск» км. 189-372, уч. с.Чапаев-гр.Атырауской обл», - говорится в сообщении.


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