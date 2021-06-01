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    16:34, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Две акмолинки утонули в реке Чаглинка

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Две женщины, 39-ти и 42-х лет, утонули в реке Чаглинке недалеко от железнодорожных дач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 29 мая в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на железнодорожных дачах две женщины ушли в сторону реки Чаглинки и не вернулись.

    «По приезду на место происшествия, а именно к берегу реки Чаглинки, расположенной в 10-15 метрах восточнее дачи, сотрудники полиции обнаружили тела погибших - 39-летней и 42-летей жительниц Акмолинской области. В ходе проведения предварительной экспертизы экспертом следственно-оперативной и судебно-медицинской группы следов насильственной смерти обнаружено не было», - отметили в полиции.

    Тела погибших направлены на СМЭ в Институт судебной медицины по Акмолинской области для установления причины смерти.

    Полицейские обратились к акмолинцам с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении у водоемов. Ведь чаще всего несчастные случаи происходят из-за этого.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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