Две акмолинки утонули в реке Чаглинка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Две женщины, 39-ти и 42-х лет, утонули в реке Чаглинке недалеко от железнодорожных дач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 29 мая в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на железнодорожных дачах две женщины ушли в сторону реки Чаглинки и не вернулись.

«По приезду на место происшествия, а именно к берегу реки Чаглинки, расположенной в 10-15 метрах восточнее дачи, сотрудники полиции обнаружили тела погибших - 39-летней и 42-летей жительниц Акмолинской области. В ходе проведения предварительной экспертизы экспертом следственно-оперативной и судебно-медицинской группы следов насильственной смерти обнаружено не было», - отметили в полиции.

Тела погибших направлены на СМЭ в Институт судебной медицины по Акмолинской области для установления причины смерти.

Полицейские обратились к акмолинцам с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении у водоемов. Ведь чаще всего несчастные случаи происходят из-за этого.