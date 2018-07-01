ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДВД Алматы распространил ориентировку на 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МВД РК.

В ориентировке - подозреваемый Арман Кудайбергенов 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области, села Аксай. Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.



На розыск второго подозреваемого брошены все силы личного состава ДВД Алматы.



При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы по телефонам: 8 (7272) 54-40-42, 54-40-18, 54-41-00, 54-43-66 или 102.

Ранее сообщалось, что преступников, нанесших ножевые ранения известному казахстанскому фигуристу Денису Тен, было двое. Один из них Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, задержан этой ночью. Молодой парень уже дал признательные показания.

Напомним, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД Алматы во главе с первым заместителем министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым.



В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции лица, причастные к совершению преступления, были установлены.



В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по задержанию второго соучастника преступления.