Дважды выдворенный из РК россиянин вновь задержан костанайскими полицейскими

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Выдворенный на 5 лет гражданин Российской Федерации незаконно вернулся в Казахстан. Его задержали в Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области начато оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», основная цель которого контроль за соблюдением миграционного законодательства страны. В первый день операции рудненскими полицейскими выявлен факт незаконного пересечения государственной границы.

«Выдворенный из страны россиянин незаконно прибыл в Костанайскую область, несмотря на пятилетний запрет. Иностранца по решению суда выдворяли два раза в 2016 и 2018 годах за неоднократное привлечение к уголовной ответственности на территории РК.

В этот раз россиянин вновь грубо нарушил законодательство страны и пересек границу в поле в районе Карабалыка. Задержан нарушитель в городе Рудном», - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Также отделом полиции города Рудного выявлен факт совершения административного правонарушения гражданином Республики Узбекистан, который приставал в общественном месте к прохожим гражданам, предлагая купить одежду. В отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по ч. 3 статьи 449 КРК об АП «Приставание в общественных местах», материал направлен в административный суд города Рудного.

Всего за первый день ОПМ «Нелегал» в области на нарушение правил пребывания в стране привлечено к ответственности 37 иностранных граждан. За нарушение правил принимающей стороны к ответственности привлечено 32 жителя области.