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    22:35, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Дважды судимого мужчину задержали с мешком марихуаны в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 57-летнего мужчину, из машины которого изъяли мешок с 14,5 кг марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ранее мужчина уже был неоднократно судим. Он имеет две судимости за незаконный оборот наркотических средств. За сбыт наркотиков в особо крупном размере был осужден в 2008-м году. Из мест лишения свободы горожанин вышел в 2018-м.

    «Поступила информация о том, что житель одного из пригородных сел причастен к наркопреступлениям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. В салоне автомашины подозреваемого был обнаружен мешок с тремя полиэтиленовыми пакетами, обмотанными скотчем. Содержимое – вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Акт судебно-химической экспертизы показал: изъятое вещество является марихуаной высушенной, весом 14 кг 540 грамм», - рассказал начальник управления по противодействую наркопреступности Жандос Басыбаев.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Задержанный водворен под стражу, ведется следствие.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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