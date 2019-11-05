Дважды судимая женщина вновь задержана по подозрению в убийстве в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали 46-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из крестьянских хозяйств Каратальского района с огнестрельным ранением был обнаружен труп 38-летнего жителя г.Уштобе, работавшего на ферме разнорабочим. Возбудив по факту уголовное дело стражи порядка организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и установление лиц, причастных к его совершению.

«Выяснилось, что на ферме также работала женщина, сожительствовавшая последние три года с потерпевшим. Скрывшуюся с места происшествия женщину удалось найти и задержать в городе Уштобе. Подозреваемая, 1973 года рождения, ранее привлекалась к ответственности за убийство, а также незаконное хранение наркотиков. В настоящее время задержанная женщина помещена под стражу», - сообщил начальник Каратальского районного отдела полиции Рауан Абдраимов.

По показаниям подозреваемой убийство совершено из-за ссоры, во время которой она произвела выстрел из незарегистрированного охотничьего ружья, используемого для охраны скота.

В пресс-службе Алматинской областной полиции дополнили, что досудебное расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство).