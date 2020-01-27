Дважды пережившую клиническую смерть женщину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау медики спасли жизнь женщины, дважды пережившей клиническую смерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в станцию скорой медицинской помощи обратилась 64-летняя женщина. Она жаловалась на сильные боли в области груди. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи диагностировала у женщины инфаркт.





Оказывая больной первичную помощь, фельдшер Гульдана Кабленова вызвала на подмогу бригаду кардиологов. Однако у женщины внезапно остановилось сердце, прекратилосьдыхание, наступил клинической смерть. Врач-кардиолог Лаура Жанысбаева экстренно начала реанимационные действия, которые завершились успешно. Сердце вновь начало биться. Женщину доставили в Атырауский кардиологический центр, где ее уже поджидала бригада врачей. Больной начали делать операцию, однако уже на операционном столе ее сердце вновь остановилось. Врачам во второй раз удалось «запустить» сердце, доведя операцию до конца.

Как проинформировали в пресс-службе, все самое страшное для дважды пережившей клиническую смерть женщины позади – ее состояние стабильное.