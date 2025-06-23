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    04:44, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Двадцать человек погибли в результате взрыва в церкви в Дамаске

    По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва, осуществленного смертником в церкви Мар Элиас в районе Дувейла в Дамаске, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Двадцать человек погибли в результате взрыва в церкви в Дамаске
    Фото: newsarmenia.am

    Министерство внутренних дел Сирии заявило, что нападавший был членом организации «Исламское государство» (запрещена в Казахстане — прим. ред.).

    Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем привел в действие свой жилет со взрывчаткой.

    Источник в службе безопасности, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто взорвал себя.

    ИГ стояла за несколькими попытками нападения на церкви в Сирии после свержения Асада в декабре, но это первая успешная попытка, сообщил Reuters другой источник в службе безопасности.

    На кадрах телетрансляции видны следы разрушения внутри церкви, включая окровавленный пол и разбитые скамьи.

    «Мы безоговорочно осуждаем отвратительный теракт в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске. Мы требуем, чтобы сирийские переходные власти немедленно предприняли действия по привлечению к ответственности виновных и приняли меры по обеспечению безопасности христианских общин и всех религиозных групп, позволив им жить без страха», — говорится в заявлении МИД Греции.

    Теги:
    Сирия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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