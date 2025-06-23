Двадцать человек погибли в результате взрыва в церкви в Дамаске

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что нападавший был членом организации «Исламское государство» (запрещена в Казахстане — прим. ред.).

Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем привел в действие свой жилет со взрывчаткой.

Источник в службе безопасности, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто взорвал себя.

ИГ стояла за несколькими попытками нападения на церкви в Сирии после свержения Асада в декабре, но это первая успешная попытка, сообщил Reuters другой источник в службе безопасности.

На кадрах телетрансляции видны следы разрушения внутри церкви, включая окровавленный пол и разбитые скамьи.

«Мы безоговорочно осуждаем отвратительный теракт в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске. Мы требуем, чтобы сирийские переходные власти немедленно предприняли действия по привлечению к ответственности виновных и приняли меры по обеспечению безопасности христианских общин и всех религиозных групп, позволив им жить без страха», — говорится в заявлении МИД Греции.