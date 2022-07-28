28 Июля 2022 13:22

Двадцать шесть нелегальных таксистов задержано в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице нелегальным извозом занимаются в основном граждане из ближнего зарубежья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Так, за один день полицейскими задержаны трое граждан Узбекистана и Таджикистана, которые осуществляли перевозку граждан без соответствующих документов. Водители, перевозили пассажиров, используя мобильное приложение «Yandex». В отношении иностранцев составлены административные протоколы, автомобили водворены на коммунальную стоянку. Всего с начала месячника «Безопасная дорога» задержано 26 нелегальных таксистов.

Кроме того, в ходе месячника выявлено около 3 тыс. нарушений ПДД, из них 39 нарушений совершены водителями общественного транспорта. Выявлено более 500 водителей, не пользующихся ремнями безопасности. За нарушение правил маневрирования задержано более 100 человек. Проезд на запрещающий сигнал светофора допустили 168 человек и выезд на встречную полосу - 22 водителя.