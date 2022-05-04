10:09, 04 Май 2022 | GMT +6
Двадцать шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавируса казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 1,
в городе Шымкент - 16,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 6,
в Карагандинской области - 1,
Всего в стране выздоровели 1 291 127 человек от COVID-19.