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    10:09, 04 Май 2022 | GMT +6

    Двадцать шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавируса казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 1,

    в городе Алматы - 1,

    в городе Шымкент - 16,

    в ВКО - 1,

    в Жамбылской области - 6,

    в Карагандинской области - 1,

    Всего в стране выздоровели 1 291 127 человек от COVID-19.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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