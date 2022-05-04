Двадцать шесть казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавируса казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 1,

в городе Шымкент - 16,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 6,

в Карагандинской области - 1,

Всего в стране выздоровели 1 291 127 человек от COVID-19.

