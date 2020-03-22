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Двадцать пятый случай коронавируса выявили в Алматы: в Казахстане 60 заболевших
22 Марта 2020 23:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 23.50 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
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На 23.50 часа 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы.
На сегодняшний день в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан – 31 случай, в Алматы – 25 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.
Ключевые слова: Коронавирус в РК,
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