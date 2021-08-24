Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В увеселительных заведениях города Алматы нарушают ограничения, связанные с карантином. Рестораторы игнорируют установленный режим работы. Собранные в период с 21 по 23 августа материалы переданы в районные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По всем фактам будут приняты меры административного взыскания. А пока около заведений, попадающих в поле зрения проверяющих, будут дежурить полицейские автопосты.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы подсчитали, что с 20 марта по 23 августа мониторинговые группы выявили почти 2000 нарушений карантина.

Как отмечают эпидемиологи, в настоящее время ситуация в городе, связанная с коронавирусом, по-прежнему напряженная. Удельный вес «симптомных» больных за последнюю неделю составляет 94,2%. В связи с этим мобильные группы, в которые входят сотрудники акиматов, полицейские, представители палаты предпринимателей и волонтеры, продолжают профилактическую работу по их соблюдению карантинных ограничений объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями города.

Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. В том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках проекта Ashyq.

Так, с 21 на 22 августа мониторинговыми группами выявлено 20 нарушений установленных ограничений.

Например, 21 августа около 19.00, несмотря на запрет, работал ресторан «Достар» в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района. Там проводилось мероприятие с участием 150 приглашенных.

В этот же день около 17.10 проверяющие Наурызбайского района выявили нарушение в ресторане «Самир» в микрорайоне Акжар, где находились 80 посетителей.

Еще один банкет подпольно проводили в частном доме на улице Дрозды Наурызбайского района, где находились 30 гостей. Как сообщили проверяющие, это было сватовство-кудалык.

21 августа мониторинговая группа Алмалинского района около 22.00 пресекла работу кафе «Летний двор», где находились 50 нарушителей карантина.

В этот же день около 23.00 нарушение выявлено в кафе «1917» по улице Курмангазы Алмалинского района, около 16.30 пресечен банкет в ресторане Bi Kumis Бостандыкского района с участием 100 гостей.

В период с 22 на 23 августа в Алматы выявили 12 нарушений карантина. Проверяющие сообщили, что в воскресенье 22 августа несмотря на полный запрет работы в выходные дни в Бостандыкском районе работало кафе «Холам» по улице Алма Арасан. Внутри заведения находились около 30 посетителей.

В тот же день по улице Дулати работало кафе «У Исабая», проверяющие прервали запретный отдых 80 посетителям.

22 августа в Алатауском районе мониторинговая группа обнаружила открытым и принимающим посетителей ресторан «Фируза», где находились 40 гостей.

В Наурызбайском районе зафиксировано нарушение карантина в ресторане «Нур-Ай», где проводилось мероприятие с участием 60 посетителей.

Добавим, что в Алматы выставлены патрульные автоэкипажи вблизи увеселительных заведений. Всего охвачено порядка 150 объектов.

Как сообщили представители мониторинговых групп Алматы, работа по выявлению нарушений карантина продолжится. Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению карантина: избегать мест массового скопления, соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.



