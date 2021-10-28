Двадцать многодетных семей получили жильё в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Жанаарка Карагандинской области двадцати многодетным семьям вручили ключи от домов в новом микрорайоне Жаңа Нұр. Многие из них ждали этого события более десяти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Церемония вручения ключей приурочена к 30-летию Независимости страны. Это важное событие не только для новосёлов, но и в целом для нашего района. Жильё построено в рамках программы «Нұрлы жер». Желаем благополучия и счастья в новых домах!» – поздравил новосёлов аким Жанааркинского района Юржан Беккожин.

Жулдыз Тулегенова вместе с мужем воспитывают четверых детей. Учитель начальных классов стояла в очереди на жильё десять лет. Все эти годы семья снимала квартиры. Ежемесячно на аренду жилья из семейного бюджета уходило около 50 тысяч тенге.

«Живя в съёмных квартирах невозможно создать уют, ведь в любой момент тебя могут попросить съехать. Все эти годы мы ждали и верили, что обретём собственную крышу над головой. Нам выделили трёхкомнатный дом. Он с ремонтом. Нам всё нравится. Мы готовимся к переезду», – рассказала Жулдыз.

Учитель казахского языка и литературы Акку Акимбекова тоже ждала своей очереди более десяти лет. Она в одиночку воспитывает четверых детей.

«Я очень благодарна за новый дом, ведь это наша мечта с детьми. Мы устали переезжать с места на место. Теперь всё будет иначе. Мои дети счастливы», – поделилась Акку.

Всего в очереди на жильё в Жанааркинском районе стоят 840 человек. Из них 133 по категории «многодетные семьи». До конца года новоселье в районе должны отпраздновать ещё 12 семей.