Двадцать iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице количество вакцинированных в сравнении с прошлыми неделями увеличилось более чем в пять раз. Таким образом, в сутки количество вакцинированных людей составляет более 7 тысяч. Всего первым компонентом привились почти 218 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Для стимуляции вакцинации в столице запускается розыгрыш двадцати iPhone12 (за счёт спонсорских средств). В неделю будут разыгрываться по два iPhone12. Участие в данном розыгрыше принимают все пункты вакцинации, которые расположены в медицинских учреждениях и в ТРЦ/ТД. Принимать участие в автоматическом розыгрыше также будут ранее вакцинированные. Для участия не нужно будет заполнять анкеты или получать номера.

Победитель будет определен через рандомный сервис, который будет подключён на платформе Birge. Участвовать в розыгрыше iPhone12 будут все вакцинированные, независимо от даты получения вакцины. Информация по вакцинированным будет синхронизирована с данными Министерства здравоохранения РК. Сервису будет виден только id-номер вакцинированных.

Победителя сервис определит рандомным путём, для прозрачности проведения в Facebook и Instagram будет проведен прямой эфир.

Первый розыгрыш iPhone12 будет проведен 8 июля. Следовательно, участие в первом розыгрыше айфона смогут принять участие все вакцинированные, вплоть по 6 июля. 7 июля будет сформирована база всех вакцинированных в городе Нур-Султане.

Кроме того, среди вакцинированных с 25 июня по 31 августа будет проведен розыгрыш двухкомнатной квартиры . В данной акции принимают участие все пункты вакцинации, которые расположены в медицинских учреждениях и в ТРЦ/ТД и т.д.

Также ранее «ТРЦ MEGA Silk Way» объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных первым компонентом в прививочном пункте самого торгово-развлекательного центра.

Кроме того, в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» и других торговых домах проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны и тд.