Двадцать девять сотрудников МВД были удостоены высшего офицерского звания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К праздничной дате, ко Дню защитника Отечества, Указами Президента 29 сотрудников Министерства внутренних дел РК были награждены государственными наградами и удостоены высшего офицерского звания. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне празднования Дня защитника Отечества Указами Президента страны ряд полицейских и военнослужащих Национальной гвардии награждены государственными наградами, а отдельным руководителям присвоены высшие офицерские звания. Награды от имени Главы государства вручил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«Сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии, добросовестно выполняющие свой служебный и гражданский долг, заслуживают благодарности и поощрения. Сегодня мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые охраняют закон и порядок, проявляя стойкость и самоотверженность в решении задач по защите прав граждан от преступных посягательств и обеспечению их безопасности»,- подчеркнул глава ведомства.

За годы независимости 1567 сотрудников были удостоены государственных наград. 144 из них героически погибли, сохраняя до последнего верность присяге и своему служебному долгу.

По словам официального представителя ведомства, всего к праздничной дате Указами Президента 29 сотрудников МВД награждены государственными наградами и удостоены высшего офицерского звания.



