Два золота и четыре бронзы завоевали казахстанские борцы на чемпионате Азии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по видам борьбы. Представители команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов и Юсуп Батырмурзаев завоевали золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Данияр добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии. Первым баллы заработал Данияр, проведя контр-атаку - 2:0. Затем соперник сумел сократить отставание в счете. На перерыв борцы ушли при 2:1. Буквально сразу после возобновления схватки Кайсанов заработал еще балл - 3:1. В итоге так противостояние и завершилось - «золото» у Данияра.

Юсуп в свою очередь стал лучшим в категории до 125 килограммов. Он досрочно в финале победил Худербулгу Дорджханда из Монголии - 10:0.

Бронзовые медали завоевали Даулет Ниязбеков (до 65 килограммов), Мейиржан Аширов (до 70 килограммов), Илисхан Чилаев (до 92 килограммов), Алишер Ергали (до 97 килограммов). В командном зачете наши вольники стали третьими. Первое место у Ирана, а второе - у Индии.

