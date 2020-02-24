-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
вчера 18:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:23
-
-
вчера 10:22
-
-
вчера 09:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.02.2020 22:44
-
22.02.2020 22:13
-
-
22.02.2020 21:22
-
Два золота и четыре бронзы завоевали казахстанские борцы на чемпионате Азии
НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по видам борьбы. Представители команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов и Юсуп Батырмурзаев завоевали золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Данияр добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии. Первым баллы заработал Данияр, проведя контр-атаку - 2:0. Затем соперник сумел сократить отставание в счете. На перерыв борцы ушли при 2:1. Буквально сразу после возобновления схватки Кайсанов заработал еще балл - 3:1. В итоге так противостояние и завершилось - «золото» у Данияра.
Юсуп в свою очередь стал лучшим в категории до 125 килограммов. Он досрочно в финале победил Худербулгу Дорджханда из Монголии - 10:0.
Бронзовые медали завоевали Даулет Ниязбеков (до 65 килограммов), Мейиржан Аширов (до 70 килограммов), Илисхан Чилаев (до 92 килограммов), Алишер Ергали (до 97 килограммов). В командном зачете наши вольники стали третьими. Первое место у Ирана, а второе - у Индии.
- Якоб Фульсанг из «Астаны» выиграл велогонку «Вуэльта Андалусии»
- Данияр Кайсанов стал чемпионом Азии по вольной борьбе
- Семейная пара выиграла зимний забег в Алматы
- Два казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе
- Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Австралии
- Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана