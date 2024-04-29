Два «золота» и «бронзу» завоевали на Кубке мира в Москве казахстанские рукопашники

В России завершились международные соревнования по рукопашному бою, в которых приняли участие рукопашники из 27 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: Министерство обороны РК

В составе сборной Казахстана выступили военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РК.

Фото: Министерство обороны РК

По результатам соревнований в дисциплине «поединок» в своих весовых категориях чемпионами стали военнослужащие войсковой части 20850 сержант Жандос Мадихиянов (57 кг) и старший сержант Арнат Нәметов (62 кг).

В дисциплине «самооборона» в весовой категории 90 кг бронзовым призером стал военнослужащий войсковой части 32039 майор Нурдаулет Ержигитов.