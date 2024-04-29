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    15:33, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Два «золота» и «бронзу» завоевали на Кубке мира в Москве казахстанские рукопашники

    казахстанские рукопашники
    Фото: Министерство обороны РК

    В России завершились международные соревнования по рукопашному бою, в которых приняли участие рукопашники из 27 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    казахстанские рукопашники
    Фото: Министерство обороны РК

    В составе сборной Казахстана выступили военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РК.

    казахстанские рукопашники
    Фото: Министерство обороны РК

    По результатам соревнований в дисциплине «поединок» в своих весовых категориях чемпионами стали военнослужащие войсковой части 20850 сержант Жандос Мадихиянов (57 кг) и старший сержант Арнат Нәметов (62 кг).

    В дисциплине «самооборона» в весовой категории 90 кг бронзовым призером стал военнослужащий войсковой части 32039 майор Нурдаулет Ержигитов.

    казахстанские рукопашники
    Фото: Министерство обороны РК

     

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Армия Вооруженные силы Минобороны РК Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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