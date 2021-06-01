Два жителя столицы погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В результате ДТП, произошедшего на трассе в Акмолинской области, два человека погибли. Четырехлетний ребенок – госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

30 мая в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение от 25-летнего жителя города Нур-Султан о том, что на 138-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» недалеко от села Алаколь Буландынского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

«30-летний водитель автомашины «Volkswagen Polo», двигаясь в направлении города Нур-Султан, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с впереди идущей грузовой автомашиной марки «Mercedes Benz», за рулем которой находился 25-летний житель столицы. После столкновения автомашина «Volkswagen Polo» опрокинулась. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры автомашины «Volkswagen Polo»: 67-летний мужчина и 56-летняя женщина, оба жители столицы. В центральную больницу Аккольского района доставлен 4-летний пассажир «Volkswagen Polo» с диагнозом «ОЧМТ, ушиб головного мозга, перелом теменной височной кости слева, ушиб левого плечевого сустава, множественные ссадины лица», - отметили в ведомстве.









Полицейские начали досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.