Два жителя Экибастуза погибли от удара током в доме с лопнувшей батареей

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Экибастуза погибли от удара током в доме, где лопнули радиаторы отопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«13 февраля на линию 112 поступило сообщение от жителя Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по улице Б. Жырау. В жилом частном доме обнаружены труп мужчины, 1959 года рождения и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. В гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Данный факт зарегистрирован в УП Экибастуза.

Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования трупов выставлен предварительный диагноз «Поражение техническим электричеством». Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.