Два землетрясения зафиксировали в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Китае, передает МИА «Казинформ».

«Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 февраля 2023 г. в 22 час 16 мин 55 сек зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 334 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 7.3. Магнитуда MPV 3.2. Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 80.71° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Второе землетрясение зарегистрировано в 22 час 44 мин 07 сек.

«Эпицентр землетрясения расположен в 575 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.3. Координаты эпицентра 40.97° с.ш. 83.17° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - проинформировали в СОМЭ.

Ранее сообщалось о произошедших 11 февраля землетрясениях в Кыргызстане и Китае.

Фото: earninginmotion.com.