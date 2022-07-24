24 Июля 2022 03:14

Два землетрясения зафиксировали на юге Ирана

ТЕГЕРАН. IRNA - КАЗИНФОРМ - Землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8 произошли на юге Ирана в провинции Хормозган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

Эпицентр подземных толчков находился в регионе Бендер-Хамир. Подземные толчки зафиксированы в 20:39 по местному времени с интервалом в 2 минуты.

Очаг землетрясений залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в начале месяца в Иране произошло разрушительное землетрясение. 5 человек погибли и 49 получили ранения. Землетрясение зафиксировали в провинции Хормозган на юге Ирана.





Фото: trend.az.