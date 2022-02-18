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Два землетрясения за сутки зафиксировали в Кыргызстане

18 Февраля 2022 10:53
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Два землетрясения за сутки зафиксировали в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ -В Кыргызстане вчера, 17 февраля, произошли два землетрясения, сообщает Институт сейсмологии НАН КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

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По данным ведомства, в 07:32 на территории Ошской области произошло землетрясение силой в эпицентре 2,5 балла. Также толчки ощущались в селе Бор-Добо Алайского района – 2,5 балла.

Кроме этого, на территории Джалал-Абадской области в 16:11 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Кетмен-Тюбе, Бор-Дёбе около 3-х баллов.

В результате землетрясения пострадавших и разрушений не зарегистрировано.


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#Кыргызстан   #Землетрясение  
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