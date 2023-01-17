Два землетрясения за день произошло в Казахстане
17 Января 2023, 21:11
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 января в 17:06 и 19:02 по времени Алматы зарегистрировала два землетрясения, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр первого землетрясения расположен в 543 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.5.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 42.56° с.ш. 70.33° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Второе землетрясение произошло в 176 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 44.27° с.ш. 78.53° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Калкан 3 балла.
Фото: media.realitatea.net
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