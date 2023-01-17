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Два землетрясения за день произошло в Казахстане

17 Января 2023, 21:11
Два землетрясения за день произошло в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 января в 17:06 и 19:02 по времени Алматы зарегистрировала два землетрясения, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр первого землетрясения расположен в 543 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 42.56° с.ш. 70.33° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Второе землетрясение произошло в 176 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 44.27° с.ш. 78.53° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Калкан 3 балла.


Фото: media.realitatea.net


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