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Два землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

24 Июля 2021 02:15
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Два землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два землетрясения зафиксировали в Китае казахстанские сейсмологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

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Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 23 июля в 23 часа 44 минуты 23 секунды зарегистрировано первое землетрясение, эпицентр которого расположен в 538 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда 4.1.

Второе землетрясение зафиксировано в 561 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая 24 июля в 01 час 44 минуты 9 секунд . Энергетический класс землетрясения 10.5 .

Магнитуда 4.3 .


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#Происшествия   #Китай   #Землетрясение  
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