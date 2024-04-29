Два землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 28 апреля 2024 г. зарегистрированы землетрясения в 17:07 и 17:09. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр первого землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.26° с.ш. 78.84° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

Эпицентр второго землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 78.79° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.