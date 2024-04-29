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    18:18, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Два землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 28 апреля 2024 г. зарегистрированы землетрясения в 17:07 и 17:09. Об этом передает агентство Kazinform.

    Эпицентр первого землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.26° с.ш. 78.84° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

    Эпицентр второго землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 78.79° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

    Теги:
    Китай Землетрясение Алматы Сейсмологи Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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