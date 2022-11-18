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Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы

18 Ноября 2022, 20:57
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
18 Ноября 2022, 20:57

Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 ноября в 17:30 и 17:44 по времени Алматы зарегистрировала два землетрясения, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр первого землетрясения расположен в 625 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 84.03° в.д.

Глубина 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Эпицентр второго землетрясения расположен в 662 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 41.12° с.ш. 84.40° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее подземные толчки зафиксировали утром в 513 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Фото: static.vkurse.kz


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