8 Июля 2022 23:19

Два землетрясения произошло в 390 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 8 июля в 18:12 и в 18:23 по Алматинскому времени зарегистрировала два подземных толчка, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр первого землетрясения расположен в 390 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 41.88° с.ш. 81.30° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Эпицентр второго землетрясения расположен в 387 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 4.0.

Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 81.28° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.