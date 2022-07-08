8 Июля 2022 23:19
Два землетрясения произошло в 390 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 8 июля в 18:12 и в 18:23 по Алматинскому времени зарегистрировала два подземных толчка, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр первого землетрясения расположен в 390 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 41.88° с.ш. 81.30° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Эпицентр второго землетрясения расположен в 387 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 81.28° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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