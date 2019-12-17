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Два землетрясения произошло на территории Казахстана

17 Декабря 2019 21:05
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Два землетрясения произошло на территории Казахстана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 17 декабря, казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения с интервалом в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 декабря в 18 час 06 мин 19 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 473 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 45.88° с.ш. 81.54° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении ведомства.

Позже, в 19 час 17 мин 09 сек алматинского времени, было зарегистрировано еще одно землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.4, магнитуда MPV 4.2, координаты эпицентра 45.80° с.ш. 81.50° в.д., глубина 5 км, сведений об ощутимости нет.

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Ключевые слова: Происшествия,
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