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Два землетрясения произошли в Кыргызстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Сентября 2020, 10:28
Два землетрясения произошли в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане зарегистрированы два землетрясения силой в эпицентре 3 и 3,5 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, на границе Кыргызстана и Узбекистана 8 сентября в 21:04 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 баллов. Толчки ощущались в селах Пулгон, Кадамжай – 2,5 баллов.

Также в Ошской области 9 сентября в 05:57 было зарегистрировано землетрясение силой 3 балла. Толчки ощущались Жар-Башы, Кара-Шыбак – 2 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.


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