Два землетрясения произошли в КНДР рядом с ядерным полигоном

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье рядом с ядерным полигоном в КНДР произошло два небольших природных землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи сообщило, что эти землетрясения стали последними в серии природных землетрясений, произошедших в регионе за последние месяцы.

Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу в провинции Северный Хамгён, в 3:13 утра, а второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильджу в 7:55 утра.

Эпицентр первого землетрясения находился на 41,3 градуса северной широты и 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, а эпицентр второго землетрясения находился на 41,31 градуса северной широты и 129,16 градуса восточной долготы. на глубине 5 км, говорится в сообщении агентства.

Кильджу является местом расположения ядерного полигона Пунгери, где КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний.

Только в 2022 году в этом районе произошло восемь природных землетрясений.