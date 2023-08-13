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    12:47, 13 Август 2023 | GMT +6

    Два землетрясения произошли в КНДР рядом с ядерным полигоном

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    Фото: Anadolu Agency
    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье рядом с ядерным полигоном в КНДР произошло два небольших природных землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи сообщило, что эти землетрясения стали последними в серии природных землетрясений, произошедших в регионе за последние месяцы.

    Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильджу в провинции Северный Хамгён, в 3:13 утра, а второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильджу в 7:55 утра.

    Эпицентр первого землетрясения находился на 41,3 градуса северной широты и 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, а эпицентр второго землетрясения находился на 41,31 градуса северной широты и 129,16 градуса восточной долготы. на глубине 5 км, говорится в сообщении агентства.

    Кильджу является местом расположения ядерного полигона Пунгери, где КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний.

    Только в 2022 году в этом районе произошло восемь природных землетрясений.


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