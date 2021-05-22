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    11:57, 22 Май 2021 | GMT +6

    Два землетрясения произошли в Китае, есть погибшие

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Два землетрясения магнитудой 6,4 и 7,4 произошли в провинциях Юньнань (Юго-Западный Китай) и Цинхай (Северо-Западный Китай). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечером в пятницу серия сильных толчков магнитудой до 6,4 зафиксирована в Янби-Ийском автономном уезде провинции Юньнань. По предварительным данным местных властей, там погибли по меньшей мере три человека и еще 27 получили травмы различной степени тяжести.

    В ночь на субботу в уезде Мадо Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг залегал на глубине 17 км. После него Китайский сейсмологический центр зафиксировал в этом же районе более 20 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,6.

    Местность в провинции Цинхай, где произошло землетрясение, находится на высоте около 4230 метров над уровнем моря и является малонаселенным районом.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило в пострадавшие от землетрясения районы в китайских провинциях Цинхай и Юньнань рабочие группы для изучения ситуации в области ЧС и руководства спасательными работами на местах.


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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