Два землетрясения произошли в Китае, есть погибшие

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Два землетрясения магнитудой 6,4 и 7,4 произошли в провинциях Юньнань (Юго-Западный Китай) и Цинхай (Северо-Западный Китай). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером в пятницу серия сильных толчков магнитудой до 6,4 зафиксирована в Янби-Ийском автономном уезде провинции Юньнань. По предварительным данным местных властей, там погибли по меньшей мере три человека и еще 27 получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на субботу в уезде Мадо Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг залегал на глубине 17 км. После него Китайский сейсмологический центр зафиксировал в этом же районе более 20 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,6.

Местность в провинции Цинхай, где произошло землетрясение, находится на высоте около 4230 метров над уровнем моря и является малонаселенным районом.

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило в пострадавшие от землетрясения районы в китайских провинциях Цинхай и Юньнань рабочие группы для изучения ситуации в области ЧС и руководства спасательными работами на местах.