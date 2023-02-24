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    16:08, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Два землетрясения произошли на северо-западе Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясения магнитудой 3,0 и 3,1 произошли в пятницу на северо-западе Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

    Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в 10:45 по пекинскому времени в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Другое землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в 11:44 по пекинскому времени в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

    Согласно данным Китайского сейсмологического центра, начиная с 1 января 2023 года на территории КНР произошло 107 землетрясений магнитудой 3,0 и выше. Самое сильное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано 30 января в округе Аксу СУАР КНР.


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