Два землетрясения на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 октября 2022 года в 20 часов 52 минуты 40 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр первого землетрясения расположен в 739 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 36.59° с.ш. 77.81° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе землетрясение сейсмологи зарегистрировали в 21 час 06 минут 12 секунд Алматинского времени. Эпицентр второго землетрясения расположен в 780 км на юг от города Алматы также на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 36.23° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.