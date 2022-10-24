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    22:06, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Два землетрясения на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 октября 2022 года в 20 часов 52 минуты 40 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр первого землетрясения расположен в 739 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 36.59° с.ш. 77.81° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Второе землетрясение сейсмологи зарегистрировали в 21 час 06 минут 12 секунд Алматинского времени. Эпицентр второго землетрясения расположен в 780 км на юг от города Алматы также на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 36.23° с.ш. 77.90° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


    Теги:
    Алматы Землетрясение Китай МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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