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Два землетрясения на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

31 Января 2023, 07:07
Два землетрясения на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 января 2023 года в 5 часов 6 минут 38 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 1051 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 48.21° с.ш. 88.32° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее в 3 часа 38 минут 22 секунды алматинского времени на территории Китая произошло еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 369 км на юг от города Алматы.

«Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 39.94° с.ш. 77.71° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы».


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