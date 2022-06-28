28 Июня 2022 14:50

Два здания суда «заминировали» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два сообщения о заложенном взрывном устройстве с разницей в 10 минут поступили в судебные органы Акмолинской области. В результате были оцеплены и проверены два здания - Межрайонного областного суда по уголовным делам и кокшетауского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 июня в полицию поступило сообщение сотрудника УССО, обеспечивающего охрану административного здания Межрайонного областного суда по уголовным делам, находящегося в Кокшетау по адресу: ул. Потанина, 47, о том, что в 9.00 ч. на электронный адрес секретаря суда поступило письмо о том, что здание суда заминировано», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По информации полиции, незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники батальона патрульной полиции оцепили административное здание и прилегающую территорию, обеспечили безопасность граждан. Эвакуировали 40-50 работников суда», - пояснили в ведомстве.

Специалисты - взрывотехники кинологи департамента полиции Акмолинской области исследовали здание суда. По результатам проверки взрывное устройство не обнаружено.

В этот же день около 09.10 ч. в полицию поступило аналогичное сообщение о заложении взрывного устройства в здании суда города Кокшетау (ул. Сатпаева 8). В результате проведенных мероприятий взрывное устройство также не обнаружено. Из здания городского суда эвакуировали 50-55 человек.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению авторов сообщений. Данная информацию зарегистрировали в ЕРДР», - резюмировали в ведомстве.