30 Июня 2022 16:45

Два заместителя акима СКО попадут под сокращение

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге службы центральных коммуникаций прокомментировал структуру акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас у К. Аксакалова пять заместителей. Однако уже с июля их останется три. Два попадут под сокращение.

«По поручению Главы государства идет сокращение госслужащих. Это правильно. Согласен с тем, что должна быть оптимальной структура исполнительных органов. Все полномочия надо отдавать вниз. Кто принимает решения, дает разрешения, контактирует с людьми – районные и сельские акиматы. А у нас структура наоборот. В областном акимате должен остаться контроль и политика. Считаю, что госслужащие должны поддерживать свою квалификацию. Заработную плату увеличили, надо работать должным образом. Некоторые вещи допускают по незнанию. Так не должно быть», - сказал К. Аксакалов.

В пресс-службе главы региона не уточнили, какие именно заместители акима попадают под сокращение, но пообещали предоставить информацию сразу после подписания соответствующего распоряжения.