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Два взрыва прогремели в Афганистане, есть жертвы

23 Ноября 2019 13:35
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Два взрыва прогремели в Афганистане, есть жертвы

КАПИСА. КАЗИНФОРМ – Три человека стали жертвами взрыва в афганской провинции Каписа в пятницу вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aninews.com.

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Отмечается, что в результате взрыва, который прогремел на рынке в районе Аласай, также пострадали несколько сотрудников сил безопасности.

Полиция подтвердила наличие жертв, но о состоянии пострадавших сведений не поступало.

Сегодня рано утром в результате еще одного взрыва уже в Кабуле пострадал сотрудник полиции.

По предварительным данным, патрульная машина взорвалась из-за магнитной мины в одном из районов афганской столицы. О характере ранений и в каком состоянии находится пострадавший не сообщается.

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Ключевые слова: Афганистан,
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