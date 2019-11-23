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Два взрыва прогремели в Афганистане, есть жертвы
23 Ноября 2019 13:35
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КАПИСА. КАЗИНФОРМ – Три человека стали жертвами взрыва в афганской провинции Каписа в пятницу вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aninews.com.
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Отмечается, что в результате взрыва, который прогремел на рынке в районе Аласай, также пострадали несколько сотрудников сил безопасности.
Полиция подтвердила наличие жертв, но о состоянии пострадавших сведений не поступало.
Сегодня рано утром в результате еще одного взрыва уже в Кабуле пострадал сотрудник полиции.
По предварительным данным, патрульная машина взорвалась из-за магнитной мины в одном из районов афганской столицы. О характере ранений и в каком состоянии находится пострадавший не сообщается.
Ключевые слова: Афганистан,
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