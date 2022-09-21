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Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
21 Сентября 2022, 08:16

Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врачи возвращались с профосмотра работников компании «Казахмыс» в г. Балхаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК сообщило, что в ДТП возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников поликлиники г. Балхаш ТОО «Медицинский центр Жезказган».

Врачи возвращались с профосмотра работников компании «Казахмыс» в г. Балхаш, которые пострадали когда автобус, перевозивших их, столкнулся с грузовой автомашиной марки «МАЗ».

«Министерство приносит глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедших Кенжехановой Виктории Ислямовны и Кыстаубаевой Бакыт Рашитовны. Отоларинголог Виктория Кенжеханова и врач-офтальмолог Бакыт Кыстаубаева были настоящими профессионалами, отдавшими охране здоровья граждан десятки лет. Здравоохранение региона понесло невосполнимую утрату», – говорится в сообщении Минздрава.

19 сентября в 19:30 в Актогайском районе на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30 км от поселка Сарышаган произошло ДТП с участием грузовой автомашины «МАЗ» и пассажирского автобуса «ПАЗ». При ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи. На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.

ДТП с участием автобуса произошло в Карагандинской области, погибли четыре человека.


Фото: t.me/DenMinPR

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