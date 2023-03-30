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Два военных вертолета разбились в Кентукки

Татьяна Кудренок
30 Марта 2023, 13:48
Два военных вертолета разбились в Кентукки

ФРАНКФОРТ. КАЗИНФОРМ - Два военных вертолета разбились в округе Тригг, штат Кентукки, буквально несколько часов назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Члены экипажа совершали обычный тренировочный полет, когда произошел инцидент. Об их состоянии на данный момент ничего не известно. Оба вертолета принадлежали военной базе США Форт-Кэмпбелл.

По словам губернатора штата Энди Бешира, на место крушения прибыли сотрудники службы экстренного реагирования. Округ Тригг расположен к северу от государственной границы штатов Кентукки и Теннесси.

Крушение произошло около 21:35 вечера по местному времени. Скорее всего, количество жертв может достигать 10 человек.

Официальные источники добавляют, что инцидент расследуется, дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления.

Жилые кварталы в результате крушения не пострадали.


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