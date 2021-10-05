Два водовода от месторождения «Куюлус-Меловое» проведут в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты в сфере водоснабжения будут реализованы в Мангистауской области, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области, в сфере водоснабжения предусмотрены три проекта на общую сумму 170 млрд тенге», - сказал Сериккали Брекешев.

Так, по даным ведомства, за счет частных инвестиций АО «НК «КазМунайГаз» в объеме более 123 млрд тенге (123,7 млрд тенге) планируется проведение реконструкции магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау» протяженностью 171 км.

«Это улучшит водоснабжение для одного города и 15 сельских населенных пунктов с численностью 226 тыс. человек. Пропускная способность будет увеличена с 110 до 170 тыс. м3/сутки», - пояснил Сериккали Брекешев.

Кроме того, по словам главы Минэкологии, планируется строительство двух водоводов: «Актау-Курык-Жетибай-Шетпе» и «от месторождения «Куюлус-Меловое» до опреснительного завода «Каспий» общей протяженностью порядка 243 км.

«На сегодня ведется разработка проектной документации. Это позволит обеспечить и улучшить водоснабжение для 15 сельских населенных пунктов общей численностью 278 тыс. человек», - заключил министр.